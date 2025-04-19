Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Спартака» за фол на Дзюбе

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о назначенном 11-метровом ударе в ворота московского «Спартака» за фол на нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе в матче 25-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

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