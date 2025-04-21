В команде Дзюбы объяснили специальную футболку игрока после гола «Спартаку»

Леонид Гольдман, агент российского нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, объяснил, почему футболист показал специальную футболку после гола в ворота московского «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

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Гольдман заявил, что Дзюба не пытался принизить заслуги Дмитрия Лоськова.

«Это всего лишь медийная история, к которой не нужно относиться настолько серьезно», — подчеркнул он.

На одежде футболиста во время матча между «Акроном» и «Спартаком» был нарисован лев, стоящий над мертвым лосем.

«Был лось. 266. Стал лев. 267», — гласила подпись на футболке.

По данным Transfermarkt, 267 — это количество результативных действий в чемпионатах России. По версии портала у Лоськова — 265 очков по системе «гол+пас».