Игрок «Крыльев» заявил, что они могли обыграть ЦСКА

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов заявил, что команда могла обыграть московский ЦСКА в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но если судить по моментам в конце матча, то мы спокойно могли выигрывать. То есть, осадок остался, потому что мы имели моменты для взятия ворот», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве 20 апреля, завершилась ничейным результатом — 1:1.

Армейский клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Команда на два балла отстает от идущего третьим «Спартака», который свой матч 25-го тура уже сыграл, и на семь баллов от лидирующего «Краснодара», также уже проведшего поединок 25-го тура. Самарская команда расположилась на 11-й позиции с 27-ю баллами.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сразится в выездном матче со «Спартаком». Игра пройдет 26-го апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Крылья» на день позже примут «Оренбург», этот поединок начнется в 14:00 мск.