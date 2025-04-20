Шапи обогнал Месси по ассистам в текущем сезоне МЛС

Российский вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов превзошёл Лионеля Месси по количеству голевых передач в нынешнем розыгрыше MLS. В игре против «Сан-Хосе Эртквейкс» (5:3) 25-летний футболист записал на свой счёт уже третий ассист в сезоне, превзойдя по этому показателю звёздного форварда «Интер Майами» Лионеля Месси у которого две голевые передачи.

© Rusfootball

Матч с «Сан-Хосе» оказался результативным: «Канзас» уже к 24-й минуте вёл 3:0 благодаря голам Нденбе, Шаллои и Гарсии. Несмотря на попытки хозяев сократить отставание, гости довели дело до победы.

Шапи Сулейманов, российский игрок, перешел в «Спортинг Канзас-Сити» 3 февраля из греческого «Ариса» Салоники за 2,4 миллиона евро. С тех пор он провёл 9 матчей за свой новый клуб, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего вингера составляет 2 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до конца 2026 года.