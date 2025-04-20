Сафонов получил худшую оценку в матче "ПСЖ" — "Гавр"

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан одним из худших игроков матча 30-го тура чемпионата Франции против «Гавра» (2:1) по оценкам аналитического портала WhoScored.

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26-летний голкипер вышел в стартовом составе ПСЖ и получил оценку 6,0 — это наименьший балл среди всех игроков обеих команд. Такую же отметку получили его одноклубник, полузащитник Уоррен Заир-Эмери, и защитник «Гавра» Этьен Юте-Кенкуэ.

Матч завершился победой парижан со счётом 2:1. Голы за ПСЖ забили Брадли Баркола и Гонсалу Рамуш, у «Гавра» отличился Сумаре.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 77 очков в 29 матчах. «Гавр» с 27 баллами после 30 игр занимает 16-е место.