Манчестер Сити близок к подписанию вратаря Порту

Английский «Манчестер Сити» может заполучить голкипера «Порту» Диогу Кошту в летнее трансферное окно. Об этом пишет Mirror. По информации издания, в соглашении голкипера есть пункт об отступных в размере 63 млн фунтов.

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Руководство английского клуба считает, что эта сумма слишком высока, и хочет договориться о трансфере за 50 млн.

В текущем сезоне Кошта в составе «Порту» провёл 41 игру, в 18 из которых сумел сохранить свои ворота «сухими». Его нынешний контракт с португальцами рассчитан до 30 июня 2027 года.