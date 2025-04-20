В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян проходит через испытания

Тренер испанского «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна, заявив, что россиянин проходит через испытания, передает Mundo Deportivo.

«Заха, наверное, дальше всех от возвращения. Жалко его — ему было непросто адаптироваться, плюс травмы. На самом деле он проходит через настоящее испытание», — сказал Альгуасиль.

16 марта у Захаряна случился рецидив старой травмы.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.