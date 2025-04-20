Семин: ЦСКА не должен сдаваться – у них лучшая оборона в лиге

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Семин поделился своим мнением о предстоящем матче 25-го тура чемпионата России между столичным ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов», назвав оборонительных игроков армейцев самыми сильными в лиге.

«Я бы не сказал, что для ЦСКА это будут лёгкие три очка, но они хорошо играют за счёт организации в обороне. У «армейцев» самые сильные защитники в нашей лиге. Но сейчас матчи непредсказуемые. Что касается ЦСКА, у «армейцев» появились шансы, и они ими воспользуются. Они не должны сдаваться и бороться за первые места», – приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

Московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича выиграл пять подряд матчей чемпионата страны с общим счетом 10:2.

Всего армейцы пропустили в текущем сезоне РПЛ 16 голов – это лучший показатель среди всех команд турнира. Помимо москвичей, столько же пропустил петербургский «Зенит».

В воскресенье, 20 апреля, красно-синие примут на своем поле «Крылья Советов». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги с 47 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 баллов, до попадания в тройку сильнейших – одна победа.