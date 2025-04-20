"Динамо" со счетом 3:1 обыграло "Рубин" в матче РПЛ

Московское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1. На 23-й минуте счет открыл футболист "Динамо" Ярослав Гладышев. Через две минуты счет сравнял Руслан Безруков. На 61-й минуте поединка Гладышев второй мяч в ворота "Рубина". На 90-й минуте матча был удален футболист "Рубина" Мирлинд Даку. Уже на последней компенсированной минуте третий мяч "Рубину" забил Бителло. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка. В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" занимает пятое место, набрав 46 очков. "Рубин" располагается на восьмой строчке, имея в активе 36 баллов. На первом месте идет "Краснодар", набравший 55 очков. Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" набрали по 50 очков. В следующем туре "Динамо" сыграет с "Зенитом". Матч пройдет 26 апреля. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. "Рубин" сыграет 27 апреля с воронежским "Факелом". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.