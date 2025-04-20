Мирзов ответил на слова Садыгова о "раскачивании лодки" футболистами "Химок"

Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов отреагировал на слова инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова, который обвинил игроков в "раскачивании лодки" в связи с бойкотом команды из-за задержек по зарплате. Его слова приводит "Советский спорт". "Высказывания Туфана Садыгова? Как я могу это прокомментировать? Это его слова и эмоции. У каждого свое мнение, в этой ситуации нужно всем держаться вместе и решать свои задачи", - заявил Мирзов. 15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Это было связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Однако 18-го числа после встречи с главой РПЛ Александром Алаевым футболисты приняли решение выйти на матч. 20 апреля "Химки" проиграли "Зениту" со счетом 0:1. Теперь в активе подмосковной команды 23 очка и 12-я позиция. "Химки" в следующем туре РПЛ на своем поле примут тольяттинский "Акрон" 27 апреля, начало матча - 16:30 мск.