Московское "Динамо" обыграло "Рубин" в матче РПЛ

Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:1 обыграли казанский "Рубин" в матче 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

В составе победителей голы забили Ярослав Гладышев (23-я и 61-я минуты) и Бителло (90+9). У проигравших отличился Руслан Безруков (25). Гладышев провел 100-й матч за "Динамо". На 90-й минуте вторую желтую карточку за неспортивное поведение получил нападающий "Рубина" Мирлинд Даку, он был удален с поля.

"Динамо" набрало 46 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 36 очками располагается на 7-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 26 апреля примет петербургский "Зенит". "Рубин" 27 апреля дома сыграет с воронежским "Факелом".