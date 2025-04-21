В «Ростове» рассказали о состоянии Ятимова после потери сознания в матче с «Факелом»

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов, предположительно, избежал серьезной травмы после потери сознания в матче 25‑го тура МИР РПЛ с воронежским «Факелом», сообщил «Матч ТВ» спортивный директор ростовского клуба Алексей Рыскин.

В воскресенье «Ростов» на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0.

Во втором тайме Ятимов неудачно упал на газон, ударившись головой. Получив первую помощь, футболист пришел в себя, но не смог продолжить игру. Ятимова унесли с поля на носилках. Позже в протоколе матча на сайте РПЛ появилась информация, что Ятимов терял сознание и получил черепно‑мозговую травму.

— Предварительно у Ятимова (обошлось) без тяжелых последствий, он выехал в Ростов‑на‑Дону. Дальше будет заключение врачей, будут смотреть динамику.

— Рустам пропустит ближайшие матчи?

— Пока не готов сказать. Страшного избежали, боялись тяжелых последствий, но Рустам в сознании выехал в Ростов. Поговорил с ним после больницы, он чувствовал себя нормально.

— Тренер Виталий Кафанов сказал, что была краткосрочная потеря памяти. Сейчас вернулась?

— Да, сейчас все хорошо, — сказал Рыскин «Матч ТВ».

В следующем туре «Ростов» 26 апреля примет московский «Локомотив».

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