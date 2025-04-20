Карпин посетил матч «Динамо» — «Рубин»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин был замечен на «ВТБ Арене» на матче 25-го тура РПЛ, в котором московское «Динамо» нанесло поражение казанскому «Рубину» со счётом 3:1.

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В момент, когда камеры выхватили Карпина, тренер работал за ноутбуком.

Напомним, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года. До этого момента специалист совмещал работу в клубе и сборной.

В последнем официальном матче под руководством Карпина сборная России уступила команде Хорватии (0:1) в выездном матче квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре и упустила прямую путёвку в финальную стадию турнира. В марте 2022 года российская сборная была отстранена от международных турниров.