Рахимов рассказал о состоянии игроков «Рубина», получивших травмы в матче

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии форварда Дардана Шабанхаджая и полузащитника Богдана Йочича, получивших травмы в матче 25-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

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– Как дела у Шабанхаджая и Йочича, которые были заменены из-за травмы?

– И у него, и у Йочича, пока не очень. У Дардана ещё на тренировке в среду был болезненный стык, у него ушла нога, его к игре подготовили, но в конце первого тайма он пожаловался на это. Пришлось менять. Но мы рады, что он стал чувствовать уверенность, стал более полезный.

– Есть уже мысли, кто выйдет на позиции нападающего в следующем матче?

– Я туго думаю, нет мыслей, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.