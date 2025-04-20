Московское «Динамо» повторило клубный рекорд 1994 года по голевой серии

В Москве на «ВТБ Арене» завершился матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 3:1. Этот матч стал уже 19-м подряд для бело-голубых в чемпионате России, в котором они не ушли с поля без забитого мяча, что помогло команде Марцела Лички повторить клубный рекорд 1994 года по количеству голевых матчей кряду.

Напомним, дублем в составе победителей отметился нападающий Ярослав Гладышев. Ещё один гол на счету бразильского полузащитника Бителло. У «Рубина» единственный гол на счету хавбека Руслана Безрукова.

Таким образом, бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России — 2024/2025, обойдя столичный «Локомотив» (44).