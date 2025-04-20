Аршавин высказался о задолженностях «Химок» перед футболистами

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» выразил надежду, что подмосковные «Химки» погасят все задолженности перед футболистами.

Ранее сообщалось, что руководство «Химок» не выплачивает зарплату футболистам. В пятницу глава РПЛ Александр Алаев заявил, что в «Химках» введено внешнее управление. На текущей неделе Франк Артига покинул пост главного тренера команды, исполняющим обязанности главного тренера «Химок» стал Магомед Адиев. В пятницу «Матч ТВ» сообщил, что футболисты «Химок» вышли на тренировку в полном составе. Алаев позднее подтвердил, что на матч 25‑го тура РПЛ с «Зенитом» подмосковная команда поедет основным составом. Позднее в пресс‑службе «Химок» сообщили «Матч ТВ», что футболисты команды получили зарплату за декабрь.

— Главное, чтобы в итоге все отдали. Но так или иначе это нервирует ребят, семьи, жен, детей и так далее. Там же не сказать, что за школу платить не будешь, за детский сад или какие‑то кружки. Или ребенку сказать: «Мы сейчас мороженое не купим, но через четыре месяца купим». Поэтому эта ситуация не самая лучшая, — сказал «Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР смотрите прямую трансляцию матча 25‑го тура МИР РПЛ «Зенит» — «Химки». Также за игрой можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.