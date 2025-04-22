Личка считает, что спад «Зенита» положительно влияет на чемпионат

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

«О том, что «Зенит» уже не тот, говорили еще год назад. Они потеряли много очков, так же как и мы. Отлично, что за чемпионство борются не одна или две команды, а сразу четыре. Это очень хорошо для чемпионата и дает ему положительную оценку», — приводит слова Лички «СЭ».

После 25-ти туров РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 55 очков. На второй строчке расположился «Зенит», отстающий от «Краснодара» на 2 очка (53 очка). Тройку замыкает «Спартак» (50).

«Динамо» идет на 5-м месте, набрав 46 очков. 26 апреля на своем поле бело-голубые примут «Зенит» в 26-м туре чемпионата России.

В прошлом сезоне «Динамо» шло на первом месте перед последним туром. Москвичи в гостях проиграли «Краснодару», «Зенит» обыграл «Ростов». Чемпионский титул в шестой раз подряд в итоге выиграл петербургский клуб.

Личка возглавляет «Динамо» с предыдущего сезона. В прошлом розыгрыше РПЛ бело-голубые стали третьими.

«Динамо» продолжает участие в Кубке России. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов бело-голубые сыграют со «Спартаком».