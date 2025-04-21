Личка обратился к Томасу Мюллеру с приглашением перейти в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о возможном переходе нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

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Ранее стало известно, что немецкий полузащитник покинет мюнхенский клуб по окончании сезона-2024/25. Баварцы не захотели продлевать контракт с 35-летним немцем

«Готов ли предложить Томасу Мюллеру перейти в «Динамо»? Да, можно попросить сделать это. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами. Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мюллер провел 40 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро. Нападающий находится в системе «Баварии» с 2000 года.

После 25 туров чемпионата России «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

26 апреля бело-голубые сыграют против «Зенита». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.