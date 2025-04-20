НА РФС подали в суд из-за многомиллионного долга

По информации СМИ, рекламное агентство "Индекс 20" подало в суд на Российский футбольный союз.

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Сообщается, что компания-истец принадлежит и занимается пиаром только на площадках медиахолдинга "Рамблер". Суть судебного разбирательства состоит в том, что в соответствии с условиями заключённого договора РФС должен был заплатить 84 млн рублей за размещение анонса матчей сборной, однако этого сделано не было.

При этом в РФС остались недовольны качеством рекламы и в настоящее время намерены доказывать в суде, что уровень оказанных услуг был ненадлежащим.