Фанаты «Реала» освистали Мбаппе во время матча чемпионата Испании

Фанаты мадридского «Реала» освистали нападающего команды Килиана Мбаппе во время матча 32‑го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Нападающий пропускает встречу из‑за дисквалификации, которую получил за удаление в матче прошлого тура против «Алавеса».

В первом тайме изображение Мбаппе, который присутствовал на трибуне, вывели на табло стадионе. Его появление фанаты мадридского клуба встретили свистом. В нынешнем сезоне французский форвард провел в чемпионате Испании 29 матчей, в которых забил 22 гола.