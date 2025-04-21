Опорник «Индепендьенте» интересен «Спартаку»

«Спартак» заинтересован в трансфере опорника аргентинского «Индепендьенте» Фелипе Лойолы. Об этом сообщил Metaratings.ru.

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По информации источника, хавбек — один из многих потенциальных вариантов для красно-белых в центр поля. Лойола входит в лонг-лист москвичей.

В текущем сезоне Суперлиги чилиец провел 16 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро. В текущем сезоне Лойола стал регулярно вызываться в сборную Чили: 9 матчей и голевая передача в рамках отбора на чемпионат мира.

В случае перехода Лойола станет вторым чилийцем в истории «Спартака». Первый — Марко Вильясека, выступавший за команду в 2002 году.