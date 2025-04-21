Гендир «Крыльев Советов» рассказал о переговорах по Зиньковскому

Генеральный директор «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал, ведет ли клуб переговоры по выкупу у «Спартака» арендованного вингера Антона Зиньковского.

«Со «Спартаком» пока что мы высказали свое пожелание, но на этом все. Мы дождёмся окончания сезона и дальше будем разговаривать», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

С момента перехода в «Крылья» у Зиньковского 7 матчей и ни одного результативного действия в РПЛ. Ранее вингер уже выступал в составе самарцев: провел 3 сезона, после чего перебрался в «Спартак».

После 25 туров «Крылья» занимают 11-ю строчку с 27-ю очками.

Пименов занял пост генерального директора «Крыльев» в 2025 году. Будучи игроком, провел 4 матча за сборную России.