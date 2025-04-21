Защитник «Факела» прокомментировал столкновение с Ятимовым

Защитник «Факела» Игорь Юрганов рассказал о столкновении с вратарем «Ростова» Рустамом Ятимовым в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой желто-синих со счетом 2:0.

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«Я сказал ему, что не хотел никакой грубости, жесткости, игровой эпизод. Пожелал здоровья, спросил как он. Он ответил, что все хорошо», — цитирует Юрганова «РБ Спорт».

Юрганов столкнулся с Ятимовым на 61-й минуте. Голкиперу желто-синих потребовалась замена. Запасной голкипер ростовчан — арендованный у «Зенита» Даниил Одоевский.

Юрганов проводит второй сезон в составе «Факела». За эпизод со столкновением защитник получил желтую карточку.

Ятимов перебрался в «Ростов» летом 2024 года. На счету голкипера сборной Таджикистана 17 матчей в РПЛ.