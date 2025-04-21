Нападающий «Амкала» пропустил 1-й тур Медиалиги из-за потерянного анализа мочи

Форзарезора не допустили до игры с «Матч ТВ» из-за потерянного анализа мочи
Форвард «Амкала» пропустил 1-й тур Winline Медиалиги из-за потерянного анализа мочи.
«Выхожу на разминку, сытый, переодетый, красивый. Ко мне подбегает наш доктор Артем и спрашивает: «Форзяр, а ты на УМО донес анализ мочи или нет?» Я в ответ: «Уай ###, не, забыл, а че?» Ответ убил: «А, ну так получается, что тебе сегодня играть нельзя, у тебя нет допуска к соревнованиям». Самый прикол в том, что я пару недель назад сдавал УМО со всеми ребятами, сдавал этот сраный анализ мочи, но его тупо потеряли в клинике. И вот у меня нет нареканий по всем показателям в теле, но просто не сдана ###### моча, поэтому меня сегодня нельзя было выпускать на поле», – рассказал Форзяр.
«Амкал» разгромил «Матч ТВ» в первом туре Медиалиги (4:1).