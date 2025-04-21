Стало известно, сыграет ли Мбаппе с «Барселоной» после травмы

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе успеет восстановиться к игре против «Барселоны» в финале Кубка Испании. Об этом пишет издание Cope.

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Мбаппе получил повреждение лодыжки в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», который прошел 16 апреля и завершился поражением мадридцев со счетом 1:2. По информации СМИ, форвард близок к окончательному восстановлению.

Мбаппе может быть готов сыграть уже против «Хетафе» в 33-м туре ла лиги. Встреча пройдет 23 апреля.

26 апреля «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Мадридская команда 20 раз выигрывала этот трофей и располагается на третьем месте по этому показателю. «Барселона» является лидером, в активе команды 31 такой титул.

15 апреля стало известно, что Мбаппе избежал дополнительной дисквалификации из-за грубого фола в матче 31-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». Форвард, который получил прямую красную карточку, пропустил только один матч — против «Атлетика». Игра, которая прошла 20 апреля, завершилась победой «Реала» со счетом 1:0.