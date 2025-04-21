Матчи итальянской Серии А отменены из-за смерти папы римского

Матчи итальянской Серии А, запланированные на 21 апреля, были перенесены в связи со смертью Папы Римского Франциска.

«В связи с кончиной Папы Римского Профессиональная лига Серия А объявляет, что матчи, запланированные на сегодня в чемпионате, переносятся на более поздний срок», — заявили в пресс-службе Серии А.

Сегодня в чемпионате Италии должны были состояться четыре встречи: «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио», «Парма» — «Ювентус».

На данный момент лидером Серии А является «Интер», набравший 71 очко. На втором месте находится «Наполи» с аналогичным количеством очков. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», имеющая в своем активе 64 очка.