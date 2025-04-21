«Зенит» и «Спартак» накажут за поведение болельщиков в матчах Кубка России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях комитета после матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России.

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«Болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику во время матча с «Ростовом. Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия в матче против «Урала», скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

15 апреля «Спартак» в 1/2 финала Пути регионов обыграл «Урал» со счетом 3:0. Мячи забили Кристофер Мартинс, Маркиньос и Эсекьель Барко.

16 апреля «Зенит» выиграл у «Ростова» со счетом 2:0 в матче 1/2 финала Пути РПЛ. Голами отметились Александр Соболев и Матео Кассьерра.

Сине-бело-голубые в следующем этапе Кубка России встретятся с ЦСКА. Красно-белым предстоит сыграть против московского «Динамо».