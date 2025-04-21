Агент Дзюбы считает спорным судейство в матче со «Спартаком»

Агент Артема Дзюбы считает спорным судейство в матче со «Спартаком».

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«Акрон» проиграл красно-белым (2:3) в матче 25-го тура Мир РПЛ, пропустив решающий гол с пенальти на 93-й минуте. Главным арбитром матча был Алексей Сухой.

«Матч «Акрон» – «Спартак» получился классным, отличная игра для Артема по всем показателям: не только по «гол+пас», но и по количеству выигранных единоборств. Сейчас много обсуждают судейство. На мой взгляд, в каких-то моментах оно было неоднозначным. По пенальти что в одни, что в другие ворота вопросов нет. Но другие эпизоды, как удар Умярова локтем по лицу Дзюбе, где фол не назначили, или момент, когда Артем случайно задел ладонью лицо Мартинса и тот упал как подкошенный, вызывают споры. Никакой отмашки там не было, но Дзюба получил желтую. Это не совсем последовательное решение. Спорные моменты, которые на усмотрение судьи, трактовались в пользу «Спартака». Думаю, это и вызвало критику со стороны игроков «Акрона». На мой взгляд, тольяттинцы не заслуживали поражения. Но отсутствие опыта и нюансы предрешили исход матча, и «Спартак» наказал «Акрон» за мелкие ошибки. На мой взгляд, ничья была бы более справедливым итогом. Мы видим, что «Акрону», к сожалению, немного не хватает опыта и уверенности для побед: и с ЦСКА, и с «Краснодаром», и со «Спартаком» уступили всего в один мяч. Но команда растет. Уверен, что в том числе и с помощью Артема эти победы придут. Многие видели его речь в раздевалке, и футболисты отмечают, что Дзюба является настоящим лидером. Надеюсь, что в следующих больших матчах такие ошибки уже не повторятся. Впереди у «Акрона» игры с прямыми конкурентами, и важно не опуститься в таблице. А лучше попробовать подняться выше», – сказал агент Дзюбы Леонид Гольдман.

В следующем туре 27 апреля «Акрон» сыграет с «Химками».