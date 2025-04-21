Черчесов раскритиковал «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» отметил, что московский «Спартак» неважно играет в первых таймах уже несколько матчей МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) подряд.

© Матч ТВ

В субботу «Спартак» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» в 25‑м туре РПЛ (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

— Первые таймы они играют очень неважно, причем уже которую игру подряд: с «Рубином» 0:2, с «Акроном» 0:2, с махачкалинским «Динамо» 0:2, с «Ростовом» 0:0. Если бы тогда не удалили Сутормина, не знаю, как бы всё закончилось, — сказал Черчесов в программе «Специальный репортаж» на «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 26‑м туре «красно‑белые» 26 апреля примут ЦСКА.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.