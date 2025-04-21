Джикия поблагодарил главу РПЛ

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал поражение в прошедшем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1), а также высказался о ситуации с задолженностями по зарплате перед игроками подмосковного клуба и бойкоте тренировок.

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— Ещё до матча было понятно, что нас ждёт тяжёлая игра, потому что при всём уважении было понятно, кто «Химки», а кто «Зенит». Совсем недавно к нам присоединился новый главный тренер, произошло несколько изменений. Было мало времени, что‑то быстро впитали, немного другая схема была. Несколько более оборонительная. Что‑то получилось, что‑то нет. Тем, что проиграли, понятно, недовольны. Но впереди есть ещё игры.

— Каким было настроение в команде до игры, и каково оно после?

— О том, что было до игры, вы всё прекрасно знаете, потому что прозвучали заявления от официальных представителей. Со своей стороны могут сказать огромное спасибо Александру Алаеву за то, что он к нам приехал, уделил внимание, лично нам помог. И сделал так, что мы приехали в Петербург. Мы на связи и обязательно через несколько дней продолжим решать наши проблемы, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам и в знак протеста против отставки Артиги. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что бойкот прекратился после его встречи с игроками, а также сообщил, что в клубе введено внешнее управление.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 23 очка, столько же у грозненского «Ахмата», который находится на 13-й строчке — в зоне стыковых матчей. Также в зоне стыков находится «Пари НН» с 20 очками после аналогичного количество встреч.