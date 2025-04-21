Главный тренер «Пари НН» назвал причины плохих результатов клуба

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о результатах своей команды. Накануне нижегородцы уступили «Локомотиву» в матче 25-го тура РПЛ (0:3).

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«Понятно, что все оценивают результат, не вникая в проблемы. Но такого количества разных травм… Майга, Марадишвили, Тичич, Кокшаров. У нас выпала половина основного состава, что привело к такой турбулентности. Весь подготовительный период и первый матч с «Акроном» мы хорошо выглядели по игре, а потом мы потеряли уверенность. Каждый матч надо настраивать команду по-разному. Нам надо контролировать игру, единоборства, движение, взаимопонимание и взаимовыручку на поле. Мы не можем контролировать остальное», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей и имея отрыв в три балла от зоны прямого вылета. Команда не может победить в чемпионате России с 1 марта.