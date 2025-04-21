Слишкович высказался о шансах «Оренбурга» на спасение

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о турнирных амбициях своей команды. Он считает, что оренбуржцы по-прежнему могут спастись от вылета из РПЛ. Сейчас команда идёт на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков за 25 матчей.

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– «Оренбург» опередил «Факел» в таблице. Каковы шансы спастись?

– Пока математика позволяет – шансы есть. Я призываю своих футболистов играть в футбол до последнего свистка рефери. Победой над Махачкалой мы увеличили себе шансы остаться. Будем готовиться дальше, будем стремиться побеждать. Как тренер я ненавижу ничьи. Не знаю, как готовить команду к этому. Меня никто этому не учил – и это хорошо. Каждый раз мы играем на победу, и я рассчитываю, что в эти 90 минут матча ребята дают максимум.

– Если «Оренбург» спасётся – это будет чудо?

– Вы говорите, что статистически такого никогда не было. Но в жизни всё бывает первый раз. И почему бы нам не обновить все эти показатели? — сказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.