Тренер Личка хочет видеть в "Динамо" легенду "Баварии" Мюллера

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка пригласил в московский клуб немецкого полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера. Об этом пишет "РБ Спорт". "Бувач долго работал в "Майнце", "Боруссии" — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Томас, пожалуйста, переходи в "Динамо", - заявил Личка. Мюллер - рекордсмен "Баварии" по количеству сыгранных матчей и третий бомбардир в истории клуба. Он является 12-кратным победителем Бундеслиги, шестикратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА (2012/13, 2019/20) в составе "Баварии". В сезоне 2012/2013 стал самым ценным игроком чемпионата Германии. Немецкий футболист выступает за мюнхенский клуб с 2007 года, а в 2025 году он объявил, что покинет "Баварию". В нынешнем сезоне Мюллер провел за "Баварию" 40 матчей во всех турнирах, где оформил шесть голов и отдал шесть результативных передач. "Динамо" после 25 туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков.