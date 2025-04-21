Генич высказался о критике в адрес комментаторов

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о критике в адрес комментаторского цеха со стороны футболистов и тренеров. Многие считают комментаторское комьюнити слишком обидчивым, ведь его представители каждый раз резко реагируют на критику. Генич объяснил, почему это не соответствует действительности.

© Чемпионат.com