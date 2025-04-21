Кобелев: Соболев пока не оправдывает надежд «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Львом БОЧАРОВЫМ оценил текущую игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в РПЛ.

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– Александр Соболев недавно сказал, что не считает себя игроком ротации. В матче с «Химками» он вышел на замену на 20 минут.

– У каждого есть свое мнение. Я считаю, что Соболев в какой-то момент просто не попал в игру. Сейчас, соответственно, выходит на замену. Давайте будем говорить честно, что в «Зените» есть два состава, в каждом из которых ребята могут быть в основном составе. Помимо Соболева есть еще два игрока в атаке, которые могут играть. Он должен на тренировке и в играх показывать, что он лучший.

– А два игрока – это Кассьерра и Лусиано?

– Конечно. В атаке, конечно. Тут всё ведь зависит от того, каким составом будет играть «Зенит»: в одного или в два нападающих, может и три. Есть конкуренция. Пока мы видим, что Соболеву было предоставлено достаточно игрового времени.

Пока он не оправдывает, в общем-то, каких-то надежд, на которые клуб рассчитывал. Но с другой стороны, новый город, новая команда. Ему необходимо время для адаптации. Я думаю, если его подписали и если на него рассчитывают, то будут давать ему какое-то время. В принципе он должен показать себя. Он же не может сейчас взять и растерять все то, что он показывал в «Спартаке».

В текущем сезоне РПЛ Александр Соболев провёл 19 матчей. На счету 28-летнего нападающего 1 гол и 1 ассист.

Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.