У «Зенита» заметили потерю свежести

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки», в интервью «Газете.Ru», что команда под руководством Сергея Семака была близка к тому, чтобы упустить победный счет.

«Зенит» — команда очень приличная, но ребятам не хватает свежести. Надо давать футболистам отдых, но здесь уже пускай Семак соображает. Впереди у них просто любо-дорого смотреть — вот настолько хорошая атака. То, что выиграли 1:0 — ничего, бывают и такие матчи. Самое главное, что они не пропустили, а ведь могли бы — защита тоже выглядела не свежо», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Лусиано Гонду на 22-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Павел Шадыханов.

После 25 туров национального первенства петербургский клуб идет на второй строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков и на два балла отставая от лидирующего «Краснодара». В активе подмосковной команды 23 очка и 12-я позиция.