Гендиректор «Байера» подтвердил, что Алонсо отпустят в «Реал»: «Есть джентльменское соглашение, что мы не будем чинить препятствий, если это команда, за которую он играл»
Генеральный директор «Байера» подтвердил, что клуб отпустит Хаби Алонсо в «Реал».
Главный тренер немецкого клуба считается основным возможным преемником Карло Анчелотти в «Мадриде». Сообщалось, что он может возглавить «сливочных» по окончании этого сезона. Будучи игроком, испанец выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год.
«У нас есть джентльменское соглашение, что если команда, за которую он играл, придет за ним, мы сядем и поговорим. И мы не будем чинить им никаких препятствий», – сказал Фернандо Карро.