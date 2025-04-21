Гендиректор «Байера» подтвердил, что Алонсо отпустят в «Реал»

Генеральный директор «Байера» подтвердил, что клуб отпустит Хаби Алонсо в «Реал».

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Главный тренер немецкого клуба считается основным возможным преемником Карло Анчелотти в «Мадриде». Сообщалось, что он может возглавить «сливочных» по окончании этого сезона. Будучи игроком, испанец выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год.