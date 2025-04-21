Назван главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Интернет-издание Goal представило свой новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года.

В топ-20 основных претендентов входят:

1. Рафинья Рафаэл Диас Беллоли, «Барселона» (Испания); 2. Усман Дембеле, «ПСЖ» (Франция); 3. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания); 4. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия); 5. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);

6. Роберт Левандовски, «Барселона» (Испания); 7. Педри, «Барселона» (Испания); 8. Деклан Райс, «Арсенал» (Англия); 9. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия); 10. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания);

11. Нуну Мендеш, «ПСЖ» (Франция); 12. Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид (Испания); 13. Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (Испания); 14. Витинья, «ПСЖ» (Франция); 15. Дезире Дуэ, «ПСЖ» (Франция);

16. Майкл Олисе, «Бавария» (Германия); 17. Александер Исак, «Ньюкасл Юнайтед» (Англия); 18. Букайо Сака, «Арсенал» (Англия); 19. Виктор Дьёкереш, «Спортинг» (Португалия); 20. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (Англия).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.