У «Челси» самые большие убытки в АПЛ на трансферном рынке за последние 6 окон – 949 млн евро. «МЮ» и «Тоттенхэм» – в топ-3, прибыль лишь у «Эвертона» и «Лестера» (CIES Football Observatory)
«Челси» потратил больше всех в АПЛ за последние 6 трансферных окон.
По данным CIES Football Observatory, в указанный период «синие» потратили на трансферном рынке на 949 млн евро больше, чем заработали.
Второе место среди клубов АПЛ с самыми крупными отрицательными значениями баланса занимает «Манчестер Юнайтед» (543 млн евро), третье – «Тоттенхэм» (427 млн евро).
Баланс «Арсенала» оценивается в -302 млн евро (5-е место), «Ливерпуля» – в -178 млн (8-е место).
Положительный баланс трансферных доходов и расходов показали лишь 2 клуба АПЛ – «Эвертон» (85 млн евро) и «Лестер» (22 млн евро).