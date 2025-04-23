Юран оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил шансы московского «Спартака» на чемпионство в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. После 25 туров РПЛ красно-белые занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

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