Названа худшая команда РПЛ по числу забитых россиянами голов

Telegram-канал Opta sports назвал худший клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу голов, забитых россиянами в нынешнем сезоне.

Первое место в антитопе занял московский «Спартак» с тремя мячами в исполнении россиян. Дважды отличился Наиль Умяров, еще один гол на счету Данила Пруцева. При этом по общему числу голов (48) «Спартак» уступает только «Краснодару» (49) и «Зениту» (50).

Лидером РПЛ по числу голов, забитых россиянами, является московский «Локомотив» (35). За ним следуют «Ростов» (27) и ЦСКА (25).

После 25 туров нынешнего сезона с 55 очками лидирует «Краснодар». Его преследуют «Зенит» (53 очка) и «Спартак» (50 очков). Лучшим бомбардиром чемпионата является коста-риканский форвард спартаковцев Манфред Угальде с 16 голами.