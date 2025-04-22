Червяков: если не выйдем в РПЛ, это будет преступление

Полузащитник московского «Торпедо» Руслан Червяков в интервью «Матч ТВ» заявил о необходимости выхода команды в РПЛ.

«Если не выйдем, это будет преступление. У нас был отрыв в шесть очков от третьего места. Обязаны выходить в РПЛ, это не обсуждается. Еще поборемся за первое место», — подчеркнул футболист Матч ТВ.

Команда отстает на 11 очков от лидирующей «Балтики» (63), но сохраняет одно очко преимущества над «Черноморцем» (51). В оставшихся турах «автозаводцам» предстоит борьба как за прямое повышение, так и за место в стыковых матчах.

«Торпедо» в домашних матчах, 7 побед, 7 ничьей и 1 поражение. 27 апреля «черно-белым» предстоит выездной матч против «Алании»(23 очка 16 место).