«Иногда приходишь в ужас». Семшов сравнил РПЛ и Первую лигу

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов сравнил Российскую Премьер-Лигу и Первую лигу. По его мнению, в РПЛ значительно выше скорости, что влияет на игру всех команд, которые выступают в лиге. Семшов считает, что команды, вылетающие из РПЛ, растворяются в ФНЛ из-за общих низких скоростей лиги.

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