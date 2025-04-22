«Динамо» Мх обратилось в ЭСК РФС по удалению Алибекова в матче с «Оренбургом»

"Динамо" Махачкала обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с удалением защитника Муталипа Алибекова в матче 25-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:2).

"Динамо" Махачкала просит рассмотреть эпизод на 90+6-й минуте матча с "Оренбургом", когда арбитр Зияков показал красную карточку защитнику Муталипу Алибекову после просмотра VAR.

Напомним, что махачкалинское "Динамо" уступило "Оренбургу" на выезде в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. В компенсированное время гости остались в меньшинстве из-за удаления защитника Муталипа Алибекова.

После 25-ти сыгранных туров махачкалинцы занимают 10-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками в своем активе. В 26-м туре чемпионата России команда Хасанби Биджиева сыграет на своем поле с "Краснодаром".