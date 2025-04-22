Словенский тренер «Родины» рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в Москве

Главный тренер выступающей в Первой лиге московской «Родины» Зоран Зелькович в интервью «Матч ТВ» рассказал, что ему хватает двух тысяч евро в месяц для комфортного проживания в Москве.

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Словенский специалист Зелькович возглавил «Родину» в феврале 2025 года.

— Цены в Москве вас не смущают?

— Я бы сказал, что цены в Москве и Словении одинаковые.

— Как дорого обходится жизнь в Москве? Сколько вам нужно денег?

— Аренда жилья здесь по стоимости такая же, как в Словении. А вот коммунальные услуги — вода, электричество, а также интернет — у нас стоят гораздо больше, где‑то 250–300 евро. В России я плачу где‑то 30 евро. Аренда апартаментов обходится примерно в 1000 евро. В Москве много хороших ресторанов, где можно поесть и на 20, и на 200 евро. Большой выбор на любой кошелек. Цены в магазинах примерно такие же, как в Словении. Мне достаточно 2000 евро, чтобы прожить месяц в Москве, — сказал Зелькович «Матч ТВ».

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