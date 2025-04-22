Семшов: Станкович запутался с ротацией Гарсии и Угальде

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о попадании в состав московского "Спартака" нападающих Манфреда Угальде и Ливая Гарсии.

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"Станкович с форвардами запутался, ротацией Гарсия-Угальде может потерять обоих. Не получается как-то встроить одновременно и Гарсию, и Угальде, можно обоих потерять. То есть от хорошего стали искать лучшего — и потеряли хорошее, а лучшего не нашли", - приводит слова Семшова "РБ Спорт".

После зимнего перерыва приобретенный у греческого АЕКа за 18,7 млн евро тринидадский нападающий Ливай Гарсия в составе московского "Спартака" принял участие в 9 официальных матчах, но не отметился результативными действиями. Коста-риканский форвард Манфред Угальде, в свою очередь, 8 раз появился на поле в официальных матчах, в которых сумел забить 1 гол и отдать 2 голевые передачи.