«Брюне» подарил ягненка лучшему игроку матча.

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«Брюне» обыграл «Хаугесунн» со счетом 3:1 в 3-м туре чемпионата Норвегии. Это первая победа команды после повышения в классе.

Лучшим игроком «Брюне» в этом матче был признан защитник Аксель Крюгер, реализовавший пенальти на 4-й минуте. В качестве приза он получил пасхального ягненка.

Животное временно вернется на ферму, где будет пастись несколько месяцев. Крюгер получит мясо осенью.