Сергеев оценил шансы ЦСКА на чемпионство в этом сезоне

Сергеев высказался о шансах ЦСКА на чемпионство в этом сезоне
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о шансах ЦСКА на чемпионство в сезоне-2024/25 РПЛ.
«У ЦСКА очень хорошая команда, хороший тренер. Они же по весне еще не проиграли ни одной игры, очень хороший результат сейчас показывает команда. Поэтому думаю, что у ЦСКА есть все шансы на чемпионство, если даже не в этом году, то в следующем они точно будут бороться первое место», — приводит слова Сергеева Legalbet.
В минувшие выходные «Крылья Советов» сыграли вничью в гостях с ЦСКА (1:1). Сергеев забил единственный гол самарцев в этой игре.
В РПЛ ЦСКА идет на 4-м месте, набрав в 25 матчах 48 очков. От лидирующего «Краснодара» армейцы отстают на 7 очков.
26 апреля в 26-м туре РПЛ ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком».
Сергеев до возвращение в «Крылья Советов» играл за петербургский «Зенит».