Сергеев оценил шансы ЦСКА на чемпионство в этом сезоне

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о шансах ЦСКА на чемпионство в сезоне-2024/25 РПЛ.

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«У ЦСКА очень хорошая команда, хороший тренер. Они же по весне еще не проиграли ни одной игры, очень хороший результат сейчас показывает команда. Поэтому думаю, что у ЦСКА есть все шансы на чемпионство, если даже не в этом году, то в следующем они точно будут бороться первое место», — приводит слова Сергеева Legalbet.

В минувшие выходные «Крылья Советов» сыграли вничью в гостях с ЦСКА (1:1). Сергеев забил единственный гол самарцев в этой игре.

В РПЛ ЦСКА идет на 4-м месте, набрав в 25 матчах 48 очков. От лидирующего «Краснодара» армейцы отстают на 7 очков.

26 апреля в 26-м туре РПЛ ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком».

Сергеев до возвращение в «Крылья Советов» играл за петербургский «Зенит».