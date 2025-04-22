Агент: Батраков тренируется с ограничениями вне общей группы "Локомотива"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал о самочувствии игрока после полученного повреждения.

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- Тренируется он сейчас с ограничениями вне общей группы под наблюдением доктора и реабилитолога. При этом пока динамика положительная. Есть высокая вероятность, что к следующей игре будет готов. Чувствует себя нормально в целом. После игры голеностоп опух, были болевые ощущения. Сейчас все потихонечку стабилизируется. Рисковать здоровьем, конечно, никто не будет, но если врачи скажут, что все хорошо, тогда будет играть.

Напомним, ранее стало известно, что атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков подвернул голеностоп в домашней встрече в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги против "Пари НН" (3:0). 19-летний игрок не смог продолжить матч и был заменен на 79-й минуте.

В 26-м туре чемпионата России "Локомотив" сыграет на выезде с "Ростовом". Поединок состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 16:30 по столичному времени.

В текущем сезоне Батраков провел в составе "железнодорожников" 32 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач на партнеров.