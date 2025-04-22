Экс-игрок «Барселоны» оценил работу Флика

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил работу Ханса-Дитера Флика в каталонском клубе.

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«Судя по результатам и игре, руководство «Барселоны» не ошиблось с назначением Флика. А ошибся я, раз скептически отнесся к его назначению. Флик – красавчик, наладил игру и создал нужную атмосферу. Грамотно использует своих футболистов. Он умничка», — приводит слова Глеба Metaratings.

Флик возглавил «Барселону» прошлым летом. Его нынешний контракт истекает в июне 2026-го. В текущем сезоне каталонцы вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов, в финал Кубка Испании и лидируют в турнирной таблице Ла Лиги за шесть туров до конца чемпионата.